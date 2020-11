Fabien TABORDET

42 ans, marié, un enfant, je suis originaire du centre de la France à coté de Sancerre. J'ai une formation d'ingénieur Matériaux Céramiques, Composites, Verres, Bétons (après avoir obtenu un BTS des Industries Céramiques à Vierzon).



Mon parcours m'a amené à évoluer dans de grandes entreprises telles que le CEA, la SNECMA, SAINT GOBAIN, LAFARGES REFRACTORIES, PLANSEE, MERSEN (ex Carbone Loraine), mais aussi dans une petite structure TAMI INDUSTRIES. J'ai travaillé sur des céramiques techniques, des composites (particulaires, thermostructuraux et carbone/carbone), bétons réfractaires, alliages de tungstène ainsi que sur leurs procédés de fabrication associés. Ces produits étaient destinés aux industries nucléaires, aéronautiques, défenses, automobiles, médicales, papetières, sidérurgiques...



J'ai également développé les concepts de LEAN MANUFACTURING (Réalisation de VSM, Mise en place de Kanban, Chantier 5S, SMED, Résolution de problèmes PDCA...). J'ai obtenu la certification GREEN BELT in LEAN délivrée par l'International Independent Board for Lean Certification (suite à une formation dispensée par MGCM).



Je suis avant tout un homme de terrain qui aime apporter des solutions, améliorer des produits et des procédés.



Aujourd'hui, je recherche un emploi en tant que :

- Responsable de production

- Ingénieur process méthodes (développement de process)

- Ingénieur développement de produits

- Ingénieur projet LEAN MANUFACTURING (amélioration continue, déploiement des concepts LEAN)

Si possible dans une entreprise spécialisée dans le domaine des matériaux hautes températures (céramiques, composites, verres, bétons...) ou process continu.



Mes compétences :

LEAN

Amélioration continue

Matériaux

SAP

Ingénieur

Management

Métallurgie

Composites

CVD SiC

CVD Carbone

Contrôle Non Destructif couche mince

Céramiques