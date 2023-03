Frédéric DARRÉ

Je conçois, anime, développe et dirige des actions de conseil et de formation, en anglais et en français, spécialisées dans le management des ventes et du service (B2C, B2B, KAM) dans des environnements multiculturels.



Mes interventions sont axées sur le développement de compétences techniques et relationnelles visant la performance des résultats commerciaux et la satisfaction des clients et du personnel. Je considère que le principe de "symétrie des attentions" est au cœur de la qualité de service et du développement commercial : la relation client est très souvent à l'image de la relation interne, et en particulier de la relation managériale.



Mon approche pédagogique est basée sur des exercices d'entraînement ludiques et exigeants, et sur l'accompagnement terrain en impliquant l'ensemble de la chaîne managériale.



Métiers de service (Banque, Assurances, Transport), Hôtellerie, Tourisme, Luxe, Distribution (Retail), Hautes Technologies (IT, Aéronautique, Sciences Médicales).



Partenaire de cabinets de conseil et formation depuis 2003 pour le déploiement de projets à grande échelle.



Mes compétences :

Training

Relationship

Facility management

Consulting

Marketing

Sales

Hospitality

Service

Negotiation

Tourism

Formation