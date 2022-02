Frédéric DECOUVELAERE

Diplômé en 2006 de l’EPSI (Ecole Privée des Sciences Informatiques) avec une spécialité dans le génie logiciel, je suis aujourd’hui programmeur web spécialisé dans les technologies Microsoft avec un panel de compétences allant de l’ASP / MVC .Net à l’Angular JS et SharePoint 2007 / 2010. Au-delà de mon expertise technique, j’ai aussi développé mes connaissances autour des méthodologies agiles notamment Scrum et Kanban.



Afin d’associer ma passion pour la découverte de nouvelles cultures et mon développement professionnel, je suis candidat à l’expatriation idéalement en Nouvelle Zélande ou en Amérique du Nord.





Mes compétences :

Génie logiciel

JavaScript

Assurance

SQL

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET