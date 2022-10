Frédéric DECUGNIERE

Près de trente années dans la logistique et la supply chain, m'ont permis d'acquérir des compétences clefs dans :

- Le management de BU : Management d'équipe, Qualité, KPI / Tableaux de bord, Pilotage financier, Budget,

- Le pilotage de la supply chain / logistique : Approvisionnements, Logistique (réception / préparation automatisée / transport), ADV

- La gestion et l'optimisation les flux physiques et informatiques : solutions logistiques (éclatement, cross-dock, préparation centralisées), et accompagnement de projets d'implémentation d'outils métiers et systèmes d'information (ERP / WMS / WCS / EDI),

- La sélection (Appel d'offre), contractualisation et management de prestataires logistique et transport,

- La coordination de projets informatiques et organisationnels



J'ai acquis ces compétences au travers d'expériences significatives :

- Management opérationnel de sites logistique et pilotage préparation de commandes sur chaines automatisées (PTL, Good to

Person, Etagères automatisées, Armoires de stockage).

- Optimisation de la supply chain : faire évoluer les structures, les outils, les méthodes et les organisations, dans le but

d'améliorer la qualité de service et d'optimiser les coûts,

- Mise en place de systèmes d'information métiers : ERP, CBN, WMS et accompagnement de la certification ISO & IFS