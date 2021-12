Frédéric DELABROSSE

Volontaire, sérieux, organisé et polyvalent, au cours de mes dernières expériences, j'ai approfondi mes compétences dans le domaine des services généraux. Impliqué, à plusieurs reprises, j'ai su faire preuve d'initiative et être force de proposition.



Mes compétences :

Suivi des interventions techniques

Gestion du réseau et du parc informatique

Suivi des devis et de la facturation

Traitement des expéditions et réception courrier

Recherche de prestataires

Organisation des contrôles réglementaires

Veille à la bonne tenue des locaux

Suivi des opérations de déménagements internes

Gestion des services aux occupants

Gestion des stocks de fournitures et de matériel

Élaboration et suivi budgétaire

Communication auprès des collaborateurs