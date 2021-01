Frédéric DELATTRE

Rigoureux, réactif, je dispose de bases solides pour intégrer des produits à coût objectif.

Exemple de sujet :"intégration sur le site de Condenseurs sous-traités"

Copie et amélioration de la conception type tôlerie face au process pliage.

Optimisation des accostages dans un souci de rendement pour l'assemblage par soudure.

Intégration GPAO, des nomenclatures, et gammes.

Prototypage des modifications de conception.

Identifier le risque qualité pour le client, à travers AMDEC PROCESS.

Organiser ou traiter les actions pour libérer le prototype en vie série.

Optimiser temps et qualité du travail par des gabarits.

Figer la séquence de travail et intégrer les cotes de montage dans les pièces par du marquage en découpe plasma.

Formaliser les documents utiles pour former, et se contrôler au poste.

Conclure sur coût de revient, matière première, temps à passer. (sur un an, -40 % sur CRC, -15% sur temps fabrication)







Mes compétences :

Gammes, découpage de suivi

Conception outillage 2d/3d, Inventor, Solidworks

GPAO, adaptation aux flux ou externalisation

Gestion de projet, Ms project, Pert

Amélioration continue

Conception et process pliage

Process

AutoCAD

Management

Gestion de projet

SolidWorks

Mécanique

Qualité

Lean IT