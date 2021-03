Frédéric DEROT

Directeur depuis 2004 d'APF Entreprises Valenciennes totalisant 90 collaborateurs avec pour activités principales la gestion du back-office clientèle de grandes entreprises et la sous-traitance à façon.

Définition et mise en oeuvre de la stratégie

Supervision de lexploitation

Gestion et animation des ressources humaines et des relations sociales

Déploiement et suivi des politiques qualité et RSE

Gestion de la performance et de la relation Client

Intérims réguliers sur les autres sites Hauts de France





Expertise fonctionnelle

Management de la performance de l'organisation

Gestion des ressources humaines

Relation et fidélisation clients

Gestion SST et RSE



Expertise technique

Développement d'offres et d'activités

Elaboration et Conduite de projets

Gestion de la production

Management

Accompagnement professionnel et médico-social des personnes en situation de handicap



Membre du réseau Germe et adhérent du Hainaut Business Club