Frédéric DUPAS

Ingénieur Télécom de formation, mon parcours s'est fait en R&D dans le développement de produits électroniques, avec une forte orientation en logiciel embarqué.



J'aime particulièrement ce domaine de l'embarqué qui me permet d'être en permanence dans l'innovation et la découverte de nouvelles technologies.



On fait généralement appel à moi pour des projets complexes ou difficiles où je peux apporter mon expérience à la fois technique et en gestion de projet. J'aime transmettre ce savoir-faire à mes équipes, en particulier aux chefs de projets, tout en les stimulant par des objectifs ambitieux mais réalistes.



Mon domaine d'intervention privilégié est :

- le management d'équipes R&D,

- le pilotage de projets complexes,

- le coaching de chefs de projets,

- la gestion de situation de crise.



Mes principales compétences sont :

- Pilotage d'équipes de taille importante (jusqu'à 50 personnes),

- Pilotage de projets : équipes multi-métiers, développement multi-sites, Offshore,

- Établissement et gestion de budget (plusieurs millions d'Euros),

- Développement de produit pour des clients leaders mondiaux (Orange, Vodafone, Telefonica, Xerox, OKI, Ricoh, Lenovo),

- Systèmes embarqués,

- Logiciels et systèmes complexes.



Mes compétences :

Télécoms

Gestion de projets

Temps réel

Anglais courant

Management d'équipe

Esprit analytique

Esprit synthétique

Résolution de problèmes

Open source

Logiciel embarqué

Gestion de budget

Offshore

Scrum

Systèmes embarqués

Pilotage d'équipe

Linux

Architecture logicielle

Gestion de configuration

Informatique industrielle

GSM

Développement logiciel