En réseau, avec des partenaires, je mets en oeuvre les relations de confiance qui facilitent la transformation digitale qui change notre façon de travailler, de vivre, de payer...



Les Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI) sont parmi les 1ères à pouvoir accélérer ces changements.



Parce qu'elles sont à même de co-piloter, de façon exemplaire, la confiance, la gestion des coûts et la convivialité des parties prenantes de notre vie quotidienne.



C'est avec cette vision en tête que je souhaite rejoindre une ETI innovante, internationale et à fort potentiel de croissance.



Mes objectifs sont de contribuer de façon rapide, efficace et globale à la mise en oeuvre des objectifs de l'Entreprise via l'élaboration et l'exécution de stratégies marketing et commerciales adaptées.



Mes talents sont de m'intégrer au sein d'équipes diversifiées (R&D, Marketing Produit, Marketing, Vente directe et indirecte, Comptabilité, RH...) pour créer la dynamique de créativité et d'efficacité indispensable à la croissance de résultats ambitieux.



Mes compétences incluent la création et la production de maquettes, le développement de POCs ou des démonstrateurs capables d'inspirer, de transformer et d'engager l'entreprises avec des partenaires-clients leaders dans leurs domaines de compétences et leurs secteurs de marchés.



Mon expertise est d'accélérer le déploiement d'un service "sur l'étagère" à même de valider, sur le terrain, des bénéfices particuliers.



Les résultats sont qu'en confiance, les partenaires-clients de l'Entreprise puissent partager les expériences, les connaissances et les expertises qui peuvent le mieux répondre à leurs objectifs.



En réseau, je sais répondre à des cahiers des charges exigeants en termes de coût, de confort et de confiance.



Frédéric Engel

0613423898

market.engel@gmail.com

LinkedIn: http://fr.linkedin.com/in/fredericengel

@marketengelsas

Fbk : fredericengel

Naymz: http://www.naymz.com/frederic_engel_1561241

Plaxo: http://fredericengel.myplaxo.com

Link-up: 5753



Mes compétences :

Management

Marketing

Développement commercial

Conseil

Formation

Innovation

Jeu en ligne

Accompagnement

Communication

Coaching

Internet

Politique

Gestion du changement

Business development