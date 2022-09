Frédéric FENOGLIO

Autodidacte, avec un parcours atypique et au fil de plus de 30 ans d'ancienneté au sein de VETISOL, j'ai pu évoluer du rang d'ouvrier opérateur, en passant par contrôleur qualité et arriver à celui de technicien BE et chantier grâce à ma polyvalence, ma rigueur, mon sens de l'organisation et ma motivation pour relever les différents défis qui se sont présentés.



Doté d'un bon relationnel, j'interviens auprès de maitrises d'ouvrages, maitrises d'oeuvres, architectes, bureaux d'études, entreprises du bâtiment et divers essais au CSTB.





Mes compétences :

Autocad

DAO

Suivi de travaux

Optimisation

Autonomie

Bureau d'études

Bardages / Façades

Microsoft Office

Cutting optimiser