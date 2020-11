Frédéric FEYT

ACP-PLV offre une très forte réactivité dans la conduite des projets et propose une gestion transversale : création, conception et fabrication :

Le service commercial étudiera vos besoins et vous accompagnera dans la mise au point de votre projet dans le respect de votre cahier des charges.

Assisté d’un bureau d’études implanté au cœur même du pôle de production et de conditionnement, votre interlocuteur se fait fort de vous proposer une conception valorisante, rationnelle et économique.

Notre studio adapte et ajuste les idées créatives et les demandes techniques afin de réaliser des maquettes et des prototypes imprimés pour la validation et l’aide à la vente.

Doté d’un parc machine réfléchi et d’une équipe efficace, ACP maîtrise ses délais en respectant une parfaite synergie entre les capacités de production et de logistique. Cette sécurité permet d’assurer une satisfaction client constante.





Mes compétences :

Marketing

Achats

Gestion de projet

Retail Management