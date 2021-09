Frédéric FRANCES

Retraité de l'armée de terre, parachutiste spécialité santé (16 ans), military retired



2020 Capitaine 200 UMS course

2019 mecanicien 250kW engineer course

2019 CMP / Deckhand course

2016 Titre APS PROSEGUR / A3F Toulouse

2015 PIC Formateur PAE FPS, formateur des premiers secours en équipe

2014 SSIAP1

2014 MARITIME SECURITY OPERATIVES iso28007

2013 SHIP SECURITY OFFICER, STCW2010

Formations par Right Track Security Services, Galway, IRELAND.







2012 Diplôme d'Etat d'ambulancier, formation Croix Rouge Toulouse,

2003 Diplôme d'Etat d'aide soignant, formation militaire, HIARP Bordeaux,

1994 CAP d’employé de pharmacie,

Sapeur Pompier volontaire.

formateur sauvetage au combat et premiers secours en équipe,

formateur Krav maga,

BNSSA



depuis 2016: Réserviste 1er RCP, chef de groupe, formateur des premiers secours en équipe et sauvetage au combat.

depuis 2012 : Sapeur Pompier volontaire à la caserne de Lavelanet.

2018 : SSO / MSO voluntering on SV KRAKEN, Wings of the ocean,

2017 : SSO / MSO voluntering on MV Farley Mowat Sea Shepherds,

2016 : APS / SSIAP1 Prosegur AIRBUS aéroparc St Martin.

de 2012 à 2013 : Centre hospitalier inter communal du Val d'Ariège,

service de réanimation.

de 1996 à 2012 : 9éme puis 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes à Pamiers ;

Régiment du Service Militaire Adapté de la Guyane à Cayenne;

Centre National d'Entrainement Commando de Mont-Louis.

de 1992 à 1994 : Grande Pharmacie Régionale Bouscarles et Puel, Narbonne



Compétences Professionnelles



- parlant français, espagnol et anglais (opex + correspondant Slovaque).



-Secourisme de l'avant ( dans le cadre exclusivement opérationnel perfusion, sutures...), accueil, orientation, prise en charge des patients en amont et en aval de la consultation médicale, soins en fonction des prescriptions, médecine du travail, nursing.



- Soutien médical tactique (ROLE ONE), soit isolé, en interarmées (Armée de l'air, Gendarmerie...), interalliés (patients allemands, italiens...), de piste d'atterrissage (CRASH TEAM), d'équipes de déminages (sur champ de mine ou E.E.I.), de compagnies (à pieds ou motorisés) et ponctuellement de populations civiles.



- Responsable de pharmacie régimentaire, pharmaco et matériau-vigilance.

(CAP d'employé de pharmacie)



- Secrétariat, gestion des registres, livrets médicaux, prise de rendez-vous…



- Conduite d’ambulances diverses;

Permis: B, C, D ( qualifié VAB )



- Héliportage, parachutage, évacuation sanitaire (EVASAN) par voie aérienne et terrestre.



En opération extérieure, pose de voies veineuses périphériques et de points de suture, notions sur l’intubation orotrachéale (CITERA de Bordeaux, service de réanimation CHIVA)



Formation continue aux Urgences et Service de Chirurgie Orthopédique dans des hôpitaux militaires et civils.



Mise en pratique des connaissances en Afghanistan, en Guyane durant deux ans, en République de Côte d’Ivoire, au Gabon, en Bosnie-Herzégovine, au Tchad, Kosovo, île de la Réunion.



"Garde en ambassade",

Ponctuellement Chef de poste de sécurité en régiment.



Mes compétences :

Krav Maga

ISTC

BNSSA

Aide soignant

Sécurité

Pharmacie

Secours d'urgence

Sapeur pompier volontaire

Armement

Ship Security Officer

Maritime Security Officer

Formateur, instructeur