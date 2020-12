Frédéric FRÉDÉRIC MEUNIER (MEUNIER)

Bonjour et merci de votre visite sur mon profil.

Le cas échéant, ce sera avec plaisir que je ferai partie de votre réseau, néanmoins, merci SVP de me préciser en quelques mots en quoi selon vous, nous pourrions réciproquement avoir un intérêt commun; sauf à ce que nous nous soyons déjà rencontré auparavant. De mon côté, je suis à votre disposition pour vous mettre en relation avec des membres de mon réseau et/ou vous rencontrer pour vous informer de votre situation personnelle et professionnelle sociale & patrimoniale et faire le point sur vos contrats d'assurances professionnels et privés.

Merci de votre compréhension.



Mon cabinet est spécialisé dans la protection financière des biens et des personnes; pour ceux qui me connaissent et ont eu l'occasion de travailler ou collaborer avec moi, ils comprendront aisément comment cela s'inscrit dans mon parcours passé au service de mes clients. Aujourd'hui je reste au service de mes clients mais à mon compte et avec un partenaire rigoureusement sélectionné pour la qualité de sa signature, sa compétence connu et reconnue son engagement auprès de ses clients.



Parce que le risque c'est de croire que cela n'arrive qu'aux autres, je suis à votre disposition pour rendre possible ce qui vous est nécessaire.



Frédéric

Plus qu'un engagement, un état d'esprit!



Mes compétences :

Organisation

Recrutement

Management

Commerce

Animation de formations

Direction générale

Gestion de la relation client

Vente