Alain BROUTIN

Dirigeant d'entreprise, ingénieur généraliste & IAE, j'ai réussi le développement commercial et financier de sites de distribution pour des marques premium de l'industrie,des services BtoB et BtoC.



Directeur de réseau de distribution Sud-Ouest & France j'ai réussi sur le terrain des missions de direction opérationnelle au sein de groupes leaders français, américains, et allemands.



Disponible début 2016 basé à Bordeaux, je suis prêt pour un challenge de direction générale en adéquation avec mes valeurs.





Mes compétences :

Développement stratégique

Direction générale

Négociation commerciale

Business development

Relations Publiques

Développement commercial

Marketing stratégique