Frédéric FRESLON

Depuis bientôt 18 ans, je suis consultant pour le compte de la société ANETYS dans le domaine des infrastructures centralisées et la gestion de l'environnement utilisateur (le workspace comme on dit oujourd'hui).



Sur cette longue période, j'ai eu l'occasion d'auditer, d'implémenter et de maintenir de nombreuses infrastructures basées sur les technologies de Citrix et son ecosystème pour tous types de clients, allant de la PME de 10 personnes à des grands groupes internationnaux et leurs dizaines de milliers d'utilisateurs.



Mes compétences en quelques mots clés :

- Audit

- Conseil

- Citrix (Metaframe à CVAD)

- Virtualisation (VMWare / Citrix Hypervisor / Nutanix / Hyper-V)

- SBC / VDI

- RES Software / Ivanti / Citrix WEM / ThinPrint

- ...