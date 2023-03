Intéressé depuis l'âge de 7 ans par l'informatique, de nombreux sujets me passionnent :

Environnements Microsoft et Linux, programmation, bases de données, Cloud computing, messagerie, déploiement, réseau, VDI, VoIP, virtualisation, Ansible, Docker et les nouvelles technologies.



Ayant une formation de développeur, j'apprécie à la fois l'administration de systèmes/réseaux ainsi qu'effectuer de l'analyse et du développement.