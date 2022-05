Yolande GIL GARCIA

Je suis en phase de création d'entreprise dans le domaine du télésecrétariat. Mon entreprise se nommera Ma Gestion à La Carte.



Le télésecrétariat représente l’ensemble des services de secrétariat effectués à distance par une secrétaire indépendante pour le compte d’un client. Il s’agit d’une nouvelle façon d’exercer des prestations administratives et commerciales. Grâce aux nouvelles technologies de communication, notamment Internet, il est basé principalement sur le mode du télétravail. Le résultat du travail produit est identique à celui d’une assistante sédentaire.



Le télésecrétariat comporte de nombreux avantages :



Il permet de faire des économies liées à l’embauche : pas de charges sociales, vous ne payez que le travail effectué, etc.

Le client ne fournit ni le matériel, ni les fournitures nécessaires à l’exécution la mission.

Les télésecrétaires vendent des prestations fractionnables à l’heure ou l’unité, et c’est leur singularité car aucun contrat de travail ne permet cela.

Le concept est flexible, il n’y pas d’engagement, ni de contrat de travail (la signature d’un devis et le paiement de la facture suffisent).





En tant que chef d'entreprise je définirai mes prestations et tarifs et aurai à cœur de satisfaire les besoins de mes clients. Je répondrai aux nouveaux besoins des entreprises : réduction des coûts, flexibilité et souplesse.



De par ma flexibilité, je pourrai m'adapter aux besoins de mes clients en matière de secrétariat basique (saisie, mise en page, relecture, correction,...), d'assistance administrative (organisation et suivi de visite médicale, suivi de dossiers, gestion de plannings,...), d'assistance commerciale (saisie de devis, bons de commande et factures, création de tableaux et graphiques,...) ainsi que de permanence téléphonique.



Mes compétences :

Tableurs

Accueil téléphonique

Microsoft Office