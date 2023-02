Frédéric GIRARD

Tout mon parcours est marqué par la mise en place d' organisations et de plans d'actions pour :

- Créer de la valeur, développer CA et marge

- Accompagner ou provoquer le changement

- Donner du sens, de la lisibilité, de la visibilité

- Assurer la cohésion sociale et cultiver une image employeur

- Faire d’une marque qu’elle séduise, dure et influence

- Conseiller les dirigeants dans leurs prises de parole

Anglais courant, j'ai vecu 3 années à Londres.



Mes compétences :

Développement

Marketing

Communication