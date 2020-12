Frederic GODARD

Bonjour,



Après une formation notariale (CSEN), et un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine, je me suis dirigé vers la banque, et plus particuliérement vers la Banque Populaire, car banque coopérative des PME.

Après avoir été Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Versailles, pour une clientéle de commerçants, artisants et professions libérales, j'ai animé un pôle patrimonial de 10 CGP sur les départements du 41-37-86 (Touraine-Poitou) pendant cinq ans.



Aujourd'hui, je m' occupe à titre patrimonial des chefs d'entreprise de PME (CA sup. 3 M) et de clients fortunés ( + de 750 KE sur nos livres)

Le besoin d'initier et de faciliter en amont les transmissions de nos PME régionales me semble être un travail utile. Le Banquier Privé peut contribuer à cette préparation en relation avec les autres conseils du dirigeant.





Je suis aussi diplômé de l' AUREP-Clermont en -Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise- (IPCE) et de Paris-Dauphine PSL dans le même spécialité.

J'aimerai échanger sur ces domaines avec d'autres professionnels de



Mes compétences :

Capital investissement

Chef d'entreprise

gestion de patrimoine

Ingénierie

Ingénierie patrimoniale

Investissement

Transmission

Vente



Cordialement.



Frédéric Godard