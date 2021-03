Frédéric JACQUIER-CALBET (JACQUIER)

Traducteur/interprète diplômé avec une longue expérience à la fois de la traduction et de la gestion de projets de traduction dans plusieurs groupes internationaux depuis 1986, j'ai créé ma propre activité en 2002. Mon associée et moi misons sur la qualité et la fiabilité et nous nous appuyons pour cela sur une équipe compétente d'indépendants pour apporter le meilleur service aux grands groupes internationaux, comme aux PME. Même si la traduction de/vers le français est notre spécialité, nous trouvons des solutions dans la plupart des couples de langues. Traducteur-interprète en activité, je suis mieux à même de comprendre les besoins de tous les acteurs, que ce soit les agences de traductions, les prestataires ou les clients; les entreprises du secteur marchand ou les collectivités locales; les organisateurs de congrès comme les libéraux parlant un peu anglais...



Mes compétences :

Traduction

Traducteur

Interprétation

Interprétariat

Interprétation Simultanée à Distance

RSI

Voix off

Relecture / corrections