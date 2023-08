Frédéric JAN

Directeur commercial de l'entreprise Hags France, filiale de la marque HAGS, spécialisée dans l'aménagement d'aires de jeux et d'équipements sportifs de plein air.

J'accompagne au quotidien une équipe de commerciaux, agents et distributeurs, auprès de nos clients afin de développer la mobilité des enfants et des adultes grace à des équipements durables et respectueux de l'environnement.

Archtectes, paysagistes collectivités sont nos principaux interlocuteurs et nous offrent la possibilité de démontrer notre savoir-faire.