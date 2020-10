Frederic LAGEIX

Je suis actuellement référent financier associatif à la direction régionale de la Croix Rouge française située à Bordeaux. Je travaille sur Qualiac et j'assiste les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes sur l'usage de l'outil de gestion comptable, je forme les trésoriers bénévoles à l'outil, je participe aux travaux comptables et de contrôle de gestion dans le montage des dossiers financiers pour passage devant les différentes commissions internes. Je contribue à l'élaboration des budgets lors de la dynamique budgétaire annuelle.



Mon cursus universitaire est axé sur la maîtrise de la comptabilité générale et de ses opérations commerciales courantes ainsi que de l'approche de la partie financière (bilan fonctionnel, tableau de financement de l'ordre de l'OEC). Mes connaissances en contrôle de gestion sont un véritable atout dans la gestion de projet budgétaire.



Mes compétences :

CONTRÔLE DE GESTION

Internet

Informatique

EXCEL

EVIEWS

ACCESS

CIEL COMPTA

Web

CIEL GESTION

Qualiac ERP