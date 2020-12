Frédéric LAMBERT

Mes compétences :

Spectrophotomètre

Gestion base de données couleur

Gestion fichier clients

Gestion mises à jour logiciels de recherche couleur

Gestion approvisionnements et stocks

Assistance téléphonique logiciels/Web/spectro clients

Etudes techniques et comparatives. Rapports d'étude

Formateur stages colorimétrie et outils couleur

Développements et rectifications de teintes

Contacts directs avec USA pour colorimétrie et log

Contacts directs avec Dpt Tech- et Marketing EU

Diffusion au clients des news couleurs/techniques

Organisation du département Colorimétrie national

Assistance/formation/suivi technique, colorimétrique et informatique chez les clients

Gestion mises à jour nuanciers couleurs clients