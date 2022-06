Frederic LARRIVE

Mon parcours atypique m’a permis d’acquérir de solides compétences de manager et d’occuper les fonctions de Responsable formation et de Directeur d’Organisme de Formation.



Passionné d’aéronautique j’ai fait une première vie professionnelle au sein de l’Aéronavale comme navigateur aérien dans la patrouille maritime. Durant 17 ans j’ai pris part à un grand nombre d’opérations, j’ai un peu plus de 5000 hdv sur les avions Breguet Atlantic et Atlantique 2.



J’ai anticipé ma reconversion en préparant en cours du soir une maitrise de GRH au CNAM de Nîmes et Montpellier. En 2006 j’ai intégré le Groupe de Transports Capelle pour prendre la direction du centre de formation. Je suis aujourd’hui responsable formation opérations chez Chronopost.



La formation est pour moi la clef de voute des RH, elle permet aux organisations de s’adapter et de se développer dans un environnement fortement concurrentiel. Elle donne aux collaborateurs la capacité d’évoluer et de gravir l’escalier social.

Les services formation d’entreprise doivent aujourd’hui être en capacité de prouver leur valeur ajoutée. Mesurer la satisfaction des stagiaires n’ai plus suffisant, ils doivent mettre en place une relation client fournisseur avec leurs commanditaires et évaluer la performance des actions déployées.





Mes compétences :

Management

Développement commercial

Gestion

Ingénierie pedagogique

Gestion de projet

Pilotage de la formation

eLearning