Laurence FLINOIS

Responsable du pole accompagnement Alternance au sein du groupe Montpellier Business School, j'encadre 8 conseillers formation alternance. Notre mission est d'accompagner les étudiants qui font le choix de poursuivre leur cursus académique en alternance, en leur donnant conseils, outils et méthodes pour trouver une alternance, puis en les guidant dans l'évolution de leur mission et de leurs compétences en entreprise.



Pour en savoir plus : http://www.supdeco-montpellier.com/groupe/actualites/news/467-conseil-coaching-apprentissage-29avr



Exemple d'un séminaire coaching : http://www.youtube.com/embed/Qwq98CyDmLE?rel=0







Mes compétences :

Ressources humaines

Sourcing

Consultant

Recrutement

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Coaching individuel