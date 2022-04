Claire BOURNEL

Actuellement en poste chez Sanofi en tant qu'ingénieur de recherche et peu optimiste sur l'avenir de notre activité de recherche au sein de Sanofi Montpellier je m'ouvre à d'autre possibilité de poste en province.

Soit dans ma spécialité mais aussi dans la fabrication de médicament où l'organisation, la rigueur, l'efficacité et la rentabilité sont les maitres mots. La reelle fonction d'ingénieur à sa place dans cette activité car il est capable de faire face aux problèmes techniques si necessaire et peut etre l'initiateur de l'innovation ainsi que de sa mise en place.

Ce que j'ai déjà appliquer lors d'une mission de 10 mois au sein des services généraux de notre établissement accueillant 1200 salariés ainsi qu'une mission de 6 mois dans une service d'analyse des phases solides dans un environnement BPF.



J'apprécie tout particulièrement de travaillé en transverse en participant à la réalisation de projets avec des spécialistes de différents domaines et trouve un réel interet à apprendre et partager mon savoir faire dans ma spécialité de manière pratique et/ou théorique avec une bonne aisance de prise de parole en publique si necessaire.

J'aime participer au développement des personnes qui travaillent avec moi tout en respectant leur rythme et leur capacité d'adaptation étant persuadée que la réalisation de chacun est bénéfique pour toute entreprise moralement et financièrement.