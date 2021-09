Cyrille Guiter

Agent Général AXA AGIPI Prévoyance & Patrimoine

AXA AGIPI & AXA Entreprises

Prévoyance / Santé / Retraite PER / Placement / Immobilier / Banque

PEE PEI PERECO / IFC / Protection Juridique

303 avenue des genévriers

34980 Saint Clment de Rivière

06 43 72 17 54

agencea2p.cyrille.guiter@axa.fr



Site web : agencea2p.axa.fr/cyrille-guiter

https://sites.google.com/site/axamontpellier/

https://sites.google.com/site/axaagipimedical/

https://agencea2p.axa.fr/languedoc-roussillon/herault/montpellier/cyrille-guiter

https://www.linkedin.com/pub/cyrille-guiter/5/980/b89

http://www.fr.viadeo.com/fr/profile/cyrille.guiter



Montpellier / Paris



Nous sommes spécialisés dans la gestion de patrimoine des professionnels et des particuliers. AXA AGIPI Montpellier est spécialisé sur le marché de la couverture prévoyance, santé, placement, retraite et de l'optimisation fiscale.

Drouot Estate Immobilier locatif defiscalisé



Spécialisés Professions de Santé : Médecin généraliste, Médecin spécialiste, Chirurgien, Dentiste, Masseur-kinésithérapeute, Infirmier, Orthophoniste...

(IRCANTEC, CARMF, CARPV, CARCD, CARPIMKO, CAVP, CARCDSF)

Praticiens Hospitaliers, PU, PU-PH, MCU-PH (IRCANTEC)



Autres professions : Avocat, Architecte, Géomètre, Expert-comptable, Notaire, Artisan, Commerçant, Chef d'entreprise...

(CNBF, CIPAV, CRN, CAVEC, CANCAVA, ORGANIC, RSI)





Principaux domaines d'expertises



Pour votre protection personnelle et votre patrimoine :

Votre avenir et celui des vôtres

Protéger votre famille en cas de décès.

Assurer vos proches et vous même en cas darrêt dactivité ou dinvalidité.

Financer les études de vos enfants.

Garantir votre indépendance financière lors de votre retraite.

Assurer la couverture de vos crédits personnels.

Vos placements et votre patrimoine :

Construire des solutions dépargne pour atteindre vos objectifs personnels (installation des enfants, projet immobilier).

Vous conseiller dans le choix de vos placements,

en fonction de vos objectifs et de leurs échéances, en tenant compte de la conjoncture et des opportunités de marché.

Financer vos projets.

Vous apporter également les services dune grande banque.



Pour le chef d'entreprise

Choisir le statut le mieux adapté.

Optimiser la rémunération selon le dispositif le plus approprié.

Assurer la couverture réciproque entre associés.

Faciliter la transmission de lentreprise.



Pour l'entreprise et ses salariés

Apporter une sécurité financière aux salariés et à leurs familles grâce à des solutions collectives.

Financer les engagements sociaux de fin de carrière.

Optimiser la structure de rémunération (garanties collectives en prévoyance, santé et retraite, épargne salariale).

Garantir la pérennité de lentreprise dans le cas du décès dun Homme Clé.

Assurer la couverture des prêts professionnels (décès, invalidité et arrêt de travail).



Mes compétences :

Banque

Assurance

Épargne

Assurance vie

Scpi

Entreprise

PER Madelin / Perp

Immobilier

Prévoyance

Santé

Protection Juridique

Audit financier

Automobile

Article 39, 82, 83

Audit