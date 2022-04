Julie GUITER

Ingénieur généraliste de l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux, je suis diplômée depuis octobre 2012.



D'octobre 2009 à octobre 2012, j’ai acquis une expérience de trois ans en apprentissage dans un groupe pharmaceutique (Sanofi) au sein d’un laboratoire de Recherche spécialisé dans les biotechnologies. J’ai pris en charge des projets de mise en place, et validation d’équipements, ainsi que le développement de méthodes analytiques permettant de doser des protéines J’ai entre autre planifié et réalisé des tests, géré la collecte, le traitement et l’analyse des résultats, mais également assuré le contact avec les fournisseurs, rédigé la documentation technique et formé le personnel du laboratoire.



De mai 2013 à septembre 2014, j'ai occupé un poste de chargée d'études analytiques au sein d'ORKEO, une entreprise pharmaceutique vétérinaire basée à Sophia-Antipolis. A ce titre, j'ai été en charge de la conduite générale d'une étude BPL, du suivi de la réalisation des essais en interne ou en sous-traitance, et de la rédaction du plan d'étude et du rapport final de l'étude. Les études menées étaient principalement des validations de méthodes analytiques, des validations de process ou encore du suivi d'études de stabilité. Je suis également intervenue sur la partie industrielle, notamment la réalisation et le suivi des lots pilotes.



Depuis septembre 2014, j'occupe un nouveau poste au sein de la société ORKEO, en tant que chef de projets.



Dotée d’un bon sens de l’analyse et d’une grande rigueur méthodologique, je sais prendre en charge des projets variés et impliquant une adaptation au contexte scientifique. Par ailleurs, mes qualités relationnelles et mes capacités d’adaptation me permettent d’intégrer aisément une équipe et d’instaurer une dynamique de travail.