Christophe BOISSIEUX

Passionné d'informatique depuis mon plus jeune âge, j'ai touché à plusieurs domaines comme la P.A.O., la formation auprès d'adultes dans un centre de formation et le développement Web.



Actuellement en poste chez 1001 Pharmacies, je travaille sur des outils de développement tel que Symfony 3, php, ElasticSearch...



Mes compétences :

Bureautique

Développeur Web

Formateur bureautique

Informatique

Web

UML/OMT

Personal Home Page

JavaScript

Cascading Style Sheets

eCommerce

UNIX

SQL

Quark Xpress

Paye/Prsi

Pascal

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Microsoft Access

Merise Methodology

Linux

HTML

Framework

Drupal

DBase

COBOL

C Programming Language

Back Office

Apache Subversion

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

AJAX