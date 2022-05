Sandrine PALOPOLI

Mes compétences :



ADMINISTRATIF

- Tenue agenda, gestion des activités (hôtels, location véhicules, etc …), filtrage d'appel, coordination avec les différents services, organisation des réunions, notes de frais.

- Rédaction tous types de documents (Compte rendu réunion, rapport, courrier, mail).

- Interface privilégiée de tous les interlocuteurs de la Direction.



MANAGEMENT

- Élaboration de la stratégie relation clientèle et détermination des plans d'actions annuels et des objectifs du service.

- Gestion d'équipes, jusqu'à 30 personnes.

- Analyse des moyens techniques à exploiter.

- Suivi de recrutement (recrutement,intégration, formation).

- Centralisation des informations entre les différents services.

- Chargée des congés, absences, maladies et remplacements.

- Mise à jour des grilles tarifaires, suivi mensuel du chiffre d’affaire et des salaires.



ADV / COMMERCIAL

- Gestion des livraisons et des transporteurs

- Accueil physique et téléphonique des clients, prise de commandes, établissement des devis, relations avec les fournisseurs.

- Recherche de produits, suivi et traitement des commandes, suivi administratif des dossiers.

- Facturation, suivi du recouvrement, gestion des litiges.

- Gestion des demandes et suivi des dossiers de financements



SERVICES GÉNÉRAUX

- Suivi des contrats de prestataire, gestion des devis et achats, reporting, tableaux de bords, imputation factures.

- Prise de rendez-vous, gestion et suivi du planning maintenance, SAV et installation.









Mes compétences :

Word

Excel

Internet

Access

Gestion commerciale SAGE

VISUAL PLANNING

Gestion

Réactivité

Assistante commerciale

Planning

Assistante polyvalente

Logistique

Organiser

Assistante technique

Rigueur

Gestion de partenariats

Gestion de la relation client

Suivi commercial et administratif

Analyse stratégique

Planification

Management

E-commerce