Frederic LAURENT

Apiculteur depuis 2017 à Plessis du Mée 89260 producteur et récoltant fils dagriculteur en Seine et Marne, mon grand-père ayant quelques ruches ma toujours donné la joie de partager son savoir faire sur les abeilles.



Nos abeilles sont dans la région de lYonne, Seine et Marne, lAube.



Je travaille avec des ruches Dadant 10 cadres ou 6 cadres avec les races dabeilles Buckfact ou frère Adam se cachent plusieurs lignées aux comportements très différents suivant léleveur qui les sélectionnent. Facile à élever car douce et prolifique et très productive.



On récupère le miel avec la pince et la brosse à abeilles sans enfumoir on garde le goût et son parfum naturel. On utilise peu lenfumoir, que pour se protéger.



Nos produits sont naturels : Miel pot en verre, pain dépices, madeleine, nougat, bonbon, panier garni idée cadeau.