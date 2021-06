Madame, Monsieur,



Directeur juridique, passionné par l'entreprise, je souhaite mettre mes compétences au service d'une société dynamique dont la direction générale associe les juristes comme de véritables partenaires au développement et la croissance de l'entreprise.



Fort de mon expérience, mon objectif est d'accompagner la direction générale et les entités opérationnelles dans l'accomplissement de leurs enjeux économiques et stratégiques dans un environnement juridique de plus en plus complexe.



Pragmatique, ouvert aux autres de part ma formation et mon parcours professionnel, j'ai acquis un bon sens de la pédagogie pour avoir notamment assuré auprès des opérationnels des missions de conseil et de formation adaptées à leurs métiers et leurs contraintes, et mettre à leur disposition des contrats-types défendant les intérêts de l'entreprise.



Persuadé que mon profil et mes compétences présentent de véritables atouts pour une entreprise, je me tiens à votre entière disposition pour vous rencontrer et vous exposer mes motivations de vive voix.



Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.



Frédéric LAVENNE



Mes compétences :

Droit de la construction

Droit des contrats

Droit des affaires

Contentieux

Droit des assurances

Animation de formations

Droit du transport et de la logistique