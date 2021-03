Agence SETTE & MEZZO

contact@agence7emezzo.com



www.agence7emezzo.com/accueil



Lyon / Villeurbanne [Siège]





Notre structure assume une double fonction : agence de Communication, mais aussi agence de Promotion d'Artistes.

Dans son volet Communication, l’agence met à votre disposition tous les savoir-faire d’une équipe totalement centrée sur l’écoute et la compréhension de votre besoin. Qu’il s’agisse de votre communication Web, de votre communication Print, ou de toute dynamique à mettre en œuvre autour d’un évènementiel, SETTE & MEZZO vous proposera des actions ciblées en corrélation avec le budget que vous désirez consacrer à vos démarches.

Sur le volet Promotion d’Artistes, l'agence propose aux créatifs qu'elle accompagne un rayonnement artistique développé et structuré, visant à optimiser la visibilité du patrimoine artistique et la communication de l’artiste.

SETTE & MEZZO collabore principalement avec des peintres, mais aussi avec des sculpteurs et des photographes d'Art, notre réseau de partenaires s'exprimant principalement sur ces champs de création. Pour autant, nous n'écartons en aucune manière d'autres formes de collaboration.

Certains de nos artistes sont d’ores et déjà exposés dans les principales villes de France qui donnent le « La » du marché de l’Art, d’autres ont participé à des expositions d’envergure à l'étranger (Europe, USA, Chine, et bloc asiatique dans son ensemble).



Frédéric Leydier, Fondateur de l'Agence SETTE & MEZZO

Issu d'une formation universitaire polyvalente, m'ouvrant aux métiers de contact, j'ai toujours eu "le goût de l'autre". J'ai passé ainsi plus de 7 ans de ma vie à l'étranger, m'imprégnant d'autres cultures.

Cet "autre", j'en ai depuis fait mon métier, et cela m'apporte plénitude et matière. La relation que j'entretiens avec l'artiste que j'accompagne est en effet pour moi le moteur essentiel de notre cheminement commun. J'ai besoin de comprendre, d'apprendre, pour pouvoir ensuite mieux donner à mon tour.

J'aime ce que je fais, et j'ose croire que cela se voit.

La communication et promotion d'artiste sont deux axes qui se conjuguent à merveille, dans cette société pourtant submergée par l'image.

Il faut faire des choix, oser souvent, avancer toujours, sans jamais se trahir ou se renier. C'est là un exercice périlleux et absolument passionnant...





COMMUNICATION

• communication Web : outils e-business (e-press kits, mails commerciaux, newsletters, books PDF, reportages, vidéos...), mais aussi : webdesign, création de sites Web avec hébergement, maintenance et statistiques de fréquentation, routage de newsletters avec mesure de la performance, social & professional networking

• communication Print : rédaction de contenus en 6 langues (fra /eng /esp /ita /all /holl), création de flyers, cartons d'invitations, books-artiste, books-exposition, affiches, ou autres publications non liées au domaine artistique telles que : encarts, plaquettes produit/services, catalogues, rapports annuels, etc

• communication évènementielle : communiqués & dossiers de presse, relations médias

PROMOTION

• accompagnement de l'artiste : référencement et gestion de la cote, gestion de carrière

• stratégies e-marketing de développement clientèle sur plusieurs cibles : particuliers, corporate, institutionnel...

• stratégies terrain : gestion et organisation d'évènementiels, organisation du transport et des vernissages/inaugurations/premières

• vente : mise en relation des œuvres avec leur clientèle d'acheteurs, conseil mécénat et défiscalisation, négociation et contractualisation de la transaction, suivi des œuvres

• veille informative juridique et fiscale



