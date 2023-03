Frederic LOWIES

Je suis père de 3 enfants, séparé, je travaille pour le Congrès Hôtel Van Der Valk Liège, j'ai beaucoup d'expérience en salle, dans le service gastronomique et le service banquet, je parle 4 langues : le français, le néerlandais, l'anglais et l'allemand. J'ai aussi de bonne connaissance en oenologie.



En attendant la rénovation du nouvel hôtel Van Der Valk à liège (hôtel ouvert depuis juillet 2018), j'ai suivi de multiple formations d'un jour dans différent domaine tel que la salle: les clients, le personnel de salle, le leadership; le bar: le vin, la bière, les cocktails, les alcools; la cuisine: les épices, les viandes, les végétaux ; la sécurité et l'hygiène: les allergènes, l'autocontrôle, le secourisme, l'incendie.



Je suis loyal, motivé, souriant, enthousiaste, je dispose d'un certain sens des responsabilités et je suis dévoué à la clientèle.



Mes compétences :

Oenologie

Service clients

Barman

Accueil des clients

Sécurité au travail

Autocontrole

Allergene

Gestion du personnel

Sécurité incendie

Leadership

Secourisme

Gestion du stress

MBTI : les types psychologiques dans les équipes

Recyclage en 2020, les allergènes, EPI incendie et

Les 4 types de Management