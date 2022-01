Frédéric MESLIN

Le management, la gestion administrative et technique immobilière ainsi que les moyens généraux définissent ma carrière professionnelle actuelle.



MANAGÉRIALES

Gestion Ressources Humaines et relations sociales

Management d'équipes en multi-sites

Pratique de l'entretien d'appreciation et de progrès

Gestion de projet.



BUDGET

Gestion budgétaire, financière et économique

Budget fonctionnel et investissement



TECHNIQUE - SECURITE

Audit Technique en Électricité et Sécurité Incendie (code du travail - ERP - IGH - ICPE)

Membre du CHSCT



SERVICES GENERAUX / GESTION DE PATRIMOINE MULTI-SITES

Gestion des achats

Prévention Sécurité Santé au Travail

- sécurité des biens et des personnes

- Santé et Environnement

Immobilier

- Entretien et maintenance du Patrimoine

- Travaux et Aménagement



QHSE :

Définir et mettre en place un système de management QHSE



DOMAINE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX :

Élaboration du DUERP - Document Unique d'évaluation des Risques Professionnels

Élaboration du PAPRIPACT - Programme de Prévention des Risques Professionnels des Conditions de Travail

Élaboration des Fiches de Pénibilité



Mes compétences :

Services généraux

Manager

Sécurité

Management

Gestion des ressources humaines

Prévention des risques

Gestion maintenance

Risques psychosociaux