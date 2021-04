Frédéric MORAIN-NICOLIER

Je suis professeur des universités, en poste l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Mon laboratoire d'accueil est le CReSTIC, je travaille avec les collègues de l'équipe Traitement d'Image de l'IUT.



Mes enseignements sont effectués au sein du département Génie Électrique et Informatique Industrielle : essentiellement des mathématiques saupoudrés de traitement du signal. Je donne également quelques cours/TD à l’UTT en traitement d’images numériques et en vision artificielle, et au sein du master VIBOT de l’université de Bourgogne, en analyse de Fourier.



Mes recherches portent sur l'étude de la similarité des images. Quelles mesures de similarité peut-on fabriquer ? Quelles sont leurs propriétés ? Voila des questions qui m'interessent. Actuellement, je cherche à mettre au point une mesure qui peut s'appliquer aussi bien localement que globalement et qui permette de retrouver des résultats ou des interprétations venant de la psychologie. Les applications de ces recherches sont : la reconnaissance et la localisation de symboles; la comparaison d'images pour réaliser leur indexation ou leur datation; l'évaluation de la qualité d'images compressées; l'évaluation des performances d'algorithmes de segmentation.



Mes compétences :

Analyse d'images

Traitement d'images

Transfert de technologie