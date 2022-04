Gilles RAMANITRA

Officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées, adjoint au directeur des études de l'École du Val-de-Grâce (EVDG), je coordonne notamment l'enseignement et la formation des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.



Spécialiste de la conduite du changement et de la gestion de projets complexes en RH dans le secteur de l'administration militaire, je suis depuis 2008 impliqué dans diverses opérations de restructurations tant organiques que statutaires.



Administrateur militaire, mon champ d'action est le management d'équipe dans le secteur de la santé au sein des armées, en métropole (secteur hospitalier militaire et recherche médico-militaire) et en contexte opérationnel.



Breveté de l'enseignement militaire supérieur, diplômé d'un master en ingénierie des risques dans les institutions en partenariat avec l'Institut National des Hautes Etudes de sécurité (INHES), ancien auditeur jeunes de l'institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), je suis un mastère spécialisé (label conférence des grandes écoles) en économie et gestion de la santé.



Enfin, m'intéressant de très près aux problématiques de Défense globale aux niveaux Français et international, j'ai été membre du comité directeur de l'association nationale des auditeurs jeunes de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (ANAJ-IHEDN) de 2008 à 2010 et responsable Français du Youth Atlantic treaty association.



Mes compétences :

Défense

Santé