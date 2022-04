Marc-Henri REBOUL DE WISSNER

Mon parcours professionnel est à l'image de mon parcours universitaire et de mon éducation : à cheval sur plusieurs cultures.



En effet, mes cultures : française, anglaise et roumaine m'offrent une ouverture d'esprit et une capacité d'adaptation à l'international que j'ai acquises principalement à l'étranger où j'ai passé une grande partie de ma jeunesse et de ma carrière professionnelle.



Ma culture, mon ouverture d'esprit, ma formation pluridisciplinaire me rendent immédiatement opérationnel.



Mon parcours professionnel est à cette image. C'est par la pluralité de mes expériences dans le public et le privé que je peux aujourd'hui offrir une expertise à mes clients.



Depuis Octobre 2009, après un séjour à Bucarest qui n'est qu'un parmi une multitude depuis 1994, j'ai pris la décision de mettre à la disposition des entreprises, tant en France qu'en Roumanie, mon expérience dans les domaines de la formation, de l'implantation d'entreprises, de l'accroissement de la performance humaine et économique des entreprises.



Mes passions : l'Asie, HongKong, Lord Byron et le Zanzibar qui sont pour moi autant une bouffée d'air frais que de pratiquer le tir sportif, la natation, le tennis ou encore le VTT.



Je reste à votre écoute pour tout projet dans les domaines concernés que vous souhaitez mener à terme.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Ingénierie

management participatif

Direction générale

Développement commercial

Formation

Environnement

Commerce international

Gestion de projet

Marketing

Gestion des ressources humaines

Relations internationales

Management