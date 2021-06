Ph. D. ingénieur biomédical - spécialisé en biochimie et biophysique.



10 ans d'expérience internationale en recherche, en enseignement et en implication communautaire.



Avide d'apprendre et de transmettre, du génie tissulaire à la pharmaceutique en passant par l'action humanitaire, je cultive un intérêt particulier pour les technologies biomédicales émergentes.