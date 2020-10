Frédéric MUSCHAK

Mes fonctions m’ont amené à créer et à mettre en place différents outils de gestion de ressources humaines, tels que des tests de recrutement, des fiches de poste et d’entretien annuel, ainsi que des procédures et outils d'aide à la décision.



J'ai aussi créé, amélioré des documents uniques, des règlements intérieurs dans différents Groupes, tout en participant aux gestions "opérationnelle" et "administrative" du personnel de ces structures.



Aujourd'hui, mon projet professionnel est bien d'intégrer un poste à responsabilité dans la fonction ressources humaines, et ce, dans une entreprise en pleine expansion. J'ai aussi créé ma société en tant qu'autoentrepreneur, car j'aime relever des défis.



Disponible de suite et à la recherche d'un poste pérenne, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités.



F.MUSCHAK



Spécialisations : Gestion des Ressources Humaines - Recrutement - Comptabilité générale



Mes compétences :

Comptabilité générale

Ressources humaines

Paie

Recrutement

Pack office