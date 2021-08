Je suis ingénieur dans le domaine du test et de la mesure depuis 20 ans. Spécialisé dans l'acoustique et la vibration depuis près de 10 ans, j'ai une approche très technique du métier de commercial. Ma culture technologique, mon histoire et mes activités extraprofessionnelles, me permettent de bien comprendre les applications, les besoins et les enjeux de mes interlocuteurs, première étape indispensable pour les orienter et les conseiller correctement.