Sylvain RICHARD

Je suis actuellement en charge technique du SAV et réparation d'appareils analyseurs de mesures acoustiques et vibratoires de précision depuis 2008, en parallèle, j'ai continué mes études d'ingénieur en électronique au CNAM en cours du soir. Ainsi je viens de terminer récemment un stage d'ingénieur chez KIS dans le cadre d'un CIF cloturant mon cycle de formation ingénieur. J'ai pu mener a bien un projet de développement d'une carte de communication PCI Express - LVDS (type HDMI) servant de liens et transfert vidéo entre les applications KIS et les machines KIS de développement photo, enregistrement vidéo.Ce projet m'a permis de consolider mes compétences en numérique notamment en langage de description VHDL et VERILOG sur FPGA (SPARTAN6 XILINX); j'ai pu aussi développer mes connaissances dans les protocoles et supports de communication (PCI, PCI-Express, RS232, LVDS, SPI, CAN) en toute autonomie. Fort de toutes de mes expériences en tant que technicien(BE électronique, BE électrotechnique, SAV, réparation, montage câblage) et de mes nouvelles aptitudes techniques et managériales, je brigue maintenant un poste d'ingénieur débutant en électronique. Ceci me permettrait soit de développer de nouvelles connaissances en analogique, soit d'exercer mes compétences en systèmes numériques.



Mes compétences :

Autocad

Câblage

Electronique

FPGA

Industrialisation

Montage

OrCAD

SAV

Verilog

VHDL

Xilinx