Sylvain RICHARD

En tant que chargé de marketing, digital marketing et communication, j’ai acquis mon expérience sur des marchés anglophones et francophones. Outre le fait d’être devenu bilingue cela a permis de me familiariser avec les différentes méthodes de travail et compétences nécessaires pour atteindre les objectifs actuels liés aux challenges rencontrés par les entreprises dans le domaine du digital, des réseaux sociaux et du branding.



Informations sur mon profil :

- Mobilité en France et à l’étranger.

- Français (langue maternelle), Anglais bilingue.

- Disponibilité immédiate.



Ma personnalité en quelques mots :

# Créatif, Ouvert aux changements et autonome.

# Bonne compréhension de la dynamique et des enjeux d’une organisation.

# Habiletés en gestion stratégique, planification et organisation du travail.

# Expérimenté, dynamique et structuré.

# Bon sens des urgences et bonne gestion des priorités.



Mes compétences :

Marketing

Conseil

Traduction anglais français

Communication

Design

Réseaux sociaux

Stratégie digitale