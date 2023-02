Fara RAZAFINDISA

Domaines de compétence: MARKETING et COMMERCE



Savoir-faire:



Marketing stratégique:

- Etude et analyse du marché, études qualitatives et quantitatives.

- Mise en place des stratégies marketing, plan de communication et calendrier des actions

- Réalisation du Business plan.

- Veille concurrentielle.



Marketing opérationnel:

- Communication - événementiel : Création de plans média, rédaction de communiqués de presse, journal interne.

- Elaboration des supports de communication et des outils daide à la vente, en Anglais et en Français: dossiers techniques, brochures, argumentaires de vente.

- Gestion et optimisation du site internet, animation des réseaux sociaux.

- Réalisation et analyse des campagnes marketing direct: e-mailing, newsletters, affiches, invitations, publipostage.

- Organisation des salons, Workshop fournisseurs, JPO, journée à thèmes, déjeuner d'affaires. Analyse des opérations, reporting, recommandations.





Commerce:

- Gestion, développement et fidélisation des portefeuilles clients B2B et B2C

- Prospection terrain et sédentaire, relance et suivi clients et ou prospects

- Traitement des demandes, élaboration de dévis, saisie des accords et contrats commerciaux, facturation.



RH: Sourcing candidats, entretien de recrutement, évaluations des compétences, suivi dintégration.



Informatique: maîtrise du pack office, Photoshop, JOOMLA, HTML, SPSS, CRM.

Key User Qlikview



Savoir-être:



- souci de satisfaire les besoins des clients / du réseau

- sens de lécoute et de lobservation

- sens de linitiative

- sens de la communication et du contact

- sens de la rigueur et de lorganisation

- esprit de synthèse et danalyse

- Organisation, autonomie, curiosité, créativité, ouverture d'esprit, adaptation.





Mes compétences :

Marketing opérationnel

Recrutement

Communication interne et externe

Marketing stratégique (Etudes, Produits, Marques)

Négociation et technique de vente en BtoB et BtoC

Étude de marché

Communication

Analyse marketing

Marketing relationnel

Gestion de la relation client

B2B