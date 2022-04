Sylvain RICHARD

DOMAINE DE COMPÉTENCES





Management:



- Gestion d’une équipe d’ingénierie (10 techniciens et ingénieurs internationaux)

- Recrutement, coaching, plan de développement, formation





Ingénierie:



- Management de projets internationaux, gestion des investissements / budgets (3M€)

- Rédaction de spécifications techniques contractuelles

- Conception, prototypages, industrialisation, gestion parc métrologie

- Expertise tests ESD – CEM selon normes (FTA, CTA, FCC)

- Veille technique et réglementaire (IECEX, ATEX, PED, TPED, CSA, TISS)

- Méthodologie : Cycle en V, analyse ‘Top-Down’, Pert, Gantt

- Amélioration continue: Lean Manufacturing, Lean Office, AMDEC, 5S, Lean Six Sigma





Production:



- Support production en France et en Chine, suivi statistique de production, couverture de test

- Diminution de 18% du taux de rejet en ligne suite à une étude sur la gestion des stocks

- Amélioration de l’organisation et du processus réduisant les délais de 9%





Technique:



- Electronique, VHDL, traitement de signal, optoélectronique, automatisme, hyperfréquences

Industrielle: - Conception d’applications logiciel sous Windows et temps réel (Assembleur, C, C++, LabVIEW)

- Solides connaissances en mécanique, tournage, fraisage et dessin industriel





QSE:



- Mise en place et suivi d’indicateurs qualité, analyse de risque, auditeur interne, garant sécurité et environnement, ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001





FORMATION



2009: Formation intensive aux méthodes – Cegos Paris



2004: Formation chef de projet- Cegos Paris



1999: Ingénieur en ‘Conception de Systèmes Electroniques et Informatiques’, AFPA Champs / Marne



1993: D-U-T Génie électrique et informatique industrielle (Option électronique) à Lannion



Langue: Anglais, pratique journalière



Informatique: Microsoft Project, ERP (Agile, SAP), ensemble bureautique Microsoft office



Mes compétences :

Amélioration Continue

Astronomie

Cycle en V

Electronique

Électronique analogique

Encadrement

Gantt

Hardware

Hyperfréquences

Lean

Lean Six Sigma

Management

Microsoft Project

PERT

Production

Six Sigma