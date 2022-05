Lauriane MICHEL

Bonjour,



Après avoir travaillé dans le commerce et l industrie, me voilà depuis plus de 2 ans dans l informatique.



J ai un poste très opérationnel sur l'agence OPEN de Montbonnot qui compte 170 collaborateurs.

Mon rôle est de recruter nos nouveaux collaborateurs (toutes les phases du processus) et de créer de la proximité avec eux pour permettre un vrai suivi (évolution de carrière, besoin en formation, ..).



C est un poste vraiment tourné sur l aspect relationnel et sur la confiance mutuelle.

Il me permet vraiment de nouer des liens avec les collaborateurs et d être moteur dans leur évolution.



Je vous invite à prendre contact avec moi si vous voulez en savoir davantage...





Mes compétences :

Recrutement de cadres

Gestion des carrières

Ressources humaines

Recrutement

Intégration

.net

C#

Java

Électronique

C++

J2EE

Formation