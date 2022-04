Alain COUPAT

En recherche d'opportunité type "Directeur R&D" secteur logiciel et électronique

____________________________________________________________________________________



"Une passion d'Ingénieur : concevoir des produits avec une vision industrielle de l'innovation! Alliance de l'expertise technique et du management stratégique et opérationnel..."



Management

* Coordination d’activité technique

* Démarrage d’activité nouvelle

* Stratégie de développement produit

* Financement de l'innovation

* Encadrement d’équipes

* Recrutement, gestion des ressources, planification, formation

* Budget d’investissement et de fonctionnement

* Veille technologique





Expertise technique

* Ingénierie de systèmes : conseils, analyse de l’existant, définition de besoins, spécification, conception, développement, intégration, test, maintenance de logiciels et de matériels intervenant dans des produits (ou dans la commande et l’exploitation d’équipement de production) ; gestion de projet.

* Architectures de solutions à base de micro-ordinateurs/microprocesseurs, systèmes embarqués, autonomes ou enfouis, IHM.

* Génie logiciel pour toutes les étapes du cycle de vie, secteur scientifique et technique.



Mes compétences :

Management

Conception

Innovation

Industrialisation

EXtrem Programming

Architecture Système

Systèmes embarqués

Produits

Hardware

Software

Gestion de projets

Direction de Programmes