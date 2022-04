Jean-Michel CATHERIN

Ingénieur en électronique et après 20 années en tant que développeur de business dans le domaines des appareils de test et mesure "high-Tech", j'ai décidé de crée ma société en 2006.



Testoon SAS est précurseur dans l'utilisation d'internet pour commercialiser des appareils de test, mesures, contrôle et diagnostics aux professionnels.



L'offre de Testoon est très large. Plus de 5000 références sont proposées à la vente. L'offre est accessible directement parArray et l'utilisateur trouvera des solutions dans les domaines de l'électronique, l'électricité, l'environnement, les communications et l'immobilier/BTP.



De plus, TESTOON propose une offre aux professionels classée par métier. Chaque profession trouvera dans les Boutique PRO, une sélection d'appareils pertinents pour son métier. On trouvera par exemple une boutique de Matériel pour diagnostic immobilier (www.testoon.com/diag), pour l'efficacité énergiétique dans le batimentArray, mais aussi pour électricien ou l'antenniste.



Mes compétences :

Test

Marketing

BtoB

CAO

Instrumentation

E-Commerce

Location

Infiltrométrie

Étanchéité air

webmarketing