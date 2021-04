Frédéric PRAUD

Actuellement auteur, compositeur, interprète au sein du groupe pour le jaune public et les parents poules POUSSINS PHONIQUES, j'officie depuis 20 ans dans la chanson pour enfants. 100 titres au compteur, une dizaine d'album et de spectacles et bientôt un millier de concerts avec Léon et les Idées Fixes puis les Frères Léon et aujourd'hui Les Poussins Phoniques.

J'assure également la coordination artistique des PRODUCTIONS HIRSUTES, qui gèrent de la diffusion d'artistes jeune public et familiaux; Coucoucool, Bouskidou et les Poussins Phoniques pour le volet "chanson" mais également M. Charly, Marc Tetedoie, Noémie Truffaut et le Théâtre Cabines pour le volet "danse, conte, théâtre et arts de la rue".

Enfin, je travaille en tant que régisseur général pour l'ASSOCIATION CULTURELLE DE L'ETE (Les Rendez-vous de l'Erdre, Les Heures d'Eté, Débords de Loire) et pour la VILLE DE COUERON (Couëron en fête, Sorties de piste, Les journées du Patrimoine).