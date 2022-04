Amélie RICHARD

Mon profil : 14 ans d'expérience.



Avant d'entrer dans la fonction publique territoriale en 2006 (comme contractuelle), j'ai travaillé six années dans diverses sociétés privées (secteurs agroalimentaire, immobilier, transport et environnement) au sein de services communication/marketing ainsi qu'en agence conseil en communication.



Aujourd'hui, suite à mes expériences et à mes diplômes (BAC + 3 cursus communication), mes compétences sont les suivantes :



COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE & PUBLIQUE

Maîtrise des enjeux des politiques publiques et des territoires. Mise en oeuvre de stratégies et plans de communication.



COMMUNICATION D'ENTREPRISE

Réalisation d'actions de communication institutionnelle et produit (Média et hors-média) / Promotion de l’image de l’entreprise / Réalisation d'événements. Gestion du budget communication. Coordination avec prestataires extérieurs et suivi de fabrication des supports.



COMMUNICATION MULTIMEDIA

Gestion et mise à jour de site web / Ecriture web, hiérarchisation de l'information. Modération des forums. Veille informationnelle et suivi des réseaux sociaux.



REDACTION - JOURNALISME : Traitement journalistique de l'information / Reportages, interviews / Secrétariat de rédaction, rewriting / Photo et vidéo. Suivi des relations presse.



INFORMATIQUE

Bureautique et multimedia

Infographie : Photoshop / Indesign...



LANGUES

Anglais : lu, écrit, parlé - niveau licence

Espagnol : lu, écrit, parlé - niveau licence



Mes compétences :

Rédaction

Création

Communication

Politiques publiques

Reportage

Photographie

Gestion de projet